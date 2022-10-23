 وكيل التعليم بدمياط يشهد الحفل الترفيهي للأطفال بمدرسة التربية الفكرية - بوابة الشروق
الأحد 23 أكتوبر 2022 9:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وكيل التعليم بدمياط يشهد الحفل الترفيهي للأطفال بمدرسة التربية الفكرية

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 9:10 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 9:10 م

شهد الدكتور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، الحفل الترفيهي لأطفال مدرسة التربية الفكرية بدمياط المقام، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى المصرية.

وحضر الحفل فريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة، وجيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وبمشاركة الدكتورة نيفان مصطفى أبو سمرة ،وولاء الزيات نائبا عن الدكتور عادل عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، ولفيف من القيادات التعليمية ومعلمي التربية الخاصة بدمياط.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، تلاه القرآن الكريم ثم توالى تقديم فقرات فنية ومسرحية وشعرية، ومشاركة أطفال المدرسة الألعاب الترفيهية.

وكرم وكيل الوزارة الطلبة الموهوبين والمشرفين المشاركين على الحفل، وقدم شهادات التقدير لجهودهم ومشاركتهم في الاحتفال، وشكر لجميع الحضور ولجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في الاحتفالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك