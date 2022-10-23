وكيل التعليم بدمياط يشهد الحفل الترفيهي للأطفال بمدرسة التربية الفكرية

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شهد الدكتور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، الحفل الترفيهي لأطفال مدرسة التربية الفكرية بدمياط المقام، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى المصرية.

وحضر الحفل فريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة، وجيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وبمشاركة الدكتورة نيفان مصطفى أبو سمرة ،وولاء الزيات نائبا عن الدكتور عادل عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، ولفيف من القيادات التعليمية ومعلمي التربية الخاصة بدمياط.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، تلاه القرآن الكريم ثم توالى تقديم فقرات فنية ومسرحية وشعرية، ومشاركة أطفال المدرسة الألعاب الترفيهية.

وكرم وكيل الوزارة الطلبة الموهوبين والمشرفين المشاركين على الحفل، وقدم شهادات التقدير لجهودهم ومشاركتهم في الاحتفال، وشكر لجميع الحضور ولجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في الاحتفالية.