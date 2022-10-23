الزمالك يخسر أمام الاتصالات في دوري مرتبط السلة

خسر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة أحمد مرعي أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 68–64، في إطار ختام مباريات الدورة المجمعة الأولى من الدور التمهيدي بدوري المرتبط.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: 18–17 للمصرية للاتصالات

الفترة الثانية: 32–32

الفترة الثالثة: 53–52 للمصرية للاتصالات

الفترة الرابعة: 68–64 للمصرية للاتصالات

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة بجانب، أصحاب الجياد والقناة.

ويشارك في الدور التمهيدي بدوري المرتبط 16 فريقًا، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، ويقام بينهم دورتين مجمعتين لفريقي الرجال والمرتبط تحت 18 سنة.

بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي، سيتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع في كل مجموعة وفقًا لعدد النقاط التي تحصل عليها فريقي الرجال والمرتبط تحت 18 سنة.

وتتأهل الفرق المشاركة جميعها إلى دور ال 16 الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب لفريقي الرجال والمرتبط تحت 18 سنة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الرابعة، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الرابعة، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الثالثة وهكذا.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المرتبط لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري.