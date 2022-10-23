 الرئيس الموريتاني يؤكد على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الموريتاني يؤكد على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الصين

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 5:38 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 5:38 ص

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، على المستوى المتميز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين موريتانيا والصين، مشيدا بالتعاون المثمر القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس الموريتاني - في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني - عن إرادة بلاده القوية وحرصه على تطوير وتوطيد العلاقات بين البلدين؛ "استجابة لتطلعات الشعبين الصديقين لمزيد من النمو والازدهار".
وذكرت الرئاسة الموريتانية أن "الغزواني" ثمن - في رسالته - ما حققته الصين - خلال فترة بينج - من إنجازات ومكاسب كبيرة في مجال التنمية الشاملة وتحديث الدولة، إلى جانب المكانة المحورية التي أصبحت الصين تتمتع بها على المستوى الدولي.

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