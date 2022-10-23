ضبط 5 أشخاص داخل شقة مستأجرة للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الآداب بالإسكندرية، من ضبط 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالتواجد داخل شقة مستأجرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، تحت ستار العلاج بالمساج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، بوجود شقة يتم استخدامها في ممارسة الأعمال المنافية، تحت ستار العلاج بالمساج.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإنه وبتقنين الإجراءات وانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تم ضبط كل من: "ي.م.ك"، و"م.ف.ع"، ذكور، و"س.ا.ح"، و"ش.ي.ع"، و"غ.م.ط"، و"ن.م.ا"، و"ر.ص.م"، إناث.

وبالفحص تبين قيام 5 أشخاص بإدارة الشقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تحت مسمى علاج المساج، حيث يتم استقطاب زبائنهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعند حضور المتهمين الأول والثاني لممارسة الأعمال المنافية للأداب، حدث خلافًا بينهما.

وتم إلقاء القبض عليهما، وتحرير محضر إداري بالواقعة حمل رقم 29257 لسنة 2022 جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.