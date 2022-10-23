وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تحذر من تداعيات أزمة المناخ على الصحة العامة

حذرت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة دام جيني هاريز، اليوم الأحد، من أن أزمة المناخ تشكل تهديدا كبيرا ومتزايدا للصحة في أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت هاريز -بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني- إن هناك اعتقادا خاطئا شائعا بأن المناخ الأكثر دفئا سيحقق فوائد صحية صافية بسبب الشتاء الأكثر اعتدالا، لكن حالة الطوارئ المناخية ستؤدي لإحداث آثار صحية واسعة النطاق حيث يشكل الأمن الغذائي والفيضانات والأمراض التي ينقلها البعوض تهديدات.

وأضافت: "أعادت موجة الحر الصيف الماضي التأثير المباشر على الشعب، حيث شهدت المملكة المتحدة درجات حرارة قياسية بلغت 40.3 درجة مئوية و6 فترات موجات حر منفصلة أسفرت عن مصرع أكثر من 2800 حالة وفاة".