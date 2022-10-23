قال الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان، إن العالم يشهد حاليا بيئة محفوفة بالمخاطر، وُلدت من رحم الدولة المتقدمة.

وأضاف في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن هناك تفاقما في هشاشة الاقتصاد العالمي وبات الأمر أكثر تعقيدا.

وأشار إلى أن هناك انهيارا فوضويا في عملات الدول، وانتقادات حادة يوجهها صندوق النقد الدولي، وتحذيرات مستمرة من وكالات التصنيف، وزيادة تدخلات البنوك المركزية، واستقالات رؤساء حكومات على وقع الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن العديد من الدول فقدت قدرتها على تحقيق النمو، قائلا إن العالم انتقل من اقتصاد عالمي يفتقد إلى معدلات الطلب إلى اضطراب في معدلات العرض.

وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.