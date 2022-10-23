غرس أشجار في محيط مسجد وكنيسة ومدرسة تحيا مصر 1 بالأسمرات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، حملة تشجير موسعة بنطاق حي الأسمرات، ضمن المبادرة الرئاسية "ازرع ١٠٠ مليون شجرة"، والمهداة من مؤسسة أزرع شجرة بهدف المساهمة فى تخفيض الإنبعاثات الكربونية.

وقالت جيهان عبد المنعم إن ذلك يأتي ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" والمتابعة المستمرة لها، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع عن طريق زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، تزامنا مع قمة المناخ COP27 والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن ذلك بالتعاون مع المهندس عبد الله شنيشن، القائم بأعمال رئيس حى الأسمرات، وبحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة أزرع شجرة، والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وراعي كنيسة الأميرين بالأسمرات وإمام مسجد تحيا مصر ٣، وبالتعاون مع الإدارة التعليمية بالخليفة والمقطم واتحاد طلاب تحيا مصر والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وأضافت عبد المنعم، أن حملة التشجير هدفها زيادة المساحات الخضراء المزروعة بحي الأسمرات وغرس الأشجار في حيز المسجد والكنيسة ومدرسة تحيا مصر ١، لافتة إلى أن المبادرة في الأساس تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.