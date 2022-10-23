نائب محافظ الأقصر يكشف خطة المحافظة لمواجهة السيول والأمطار

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها بشأن استقبال موسم الأمطار في فصلي الخريف والشتاء، وذلك من خلال التأكد من جميع المديريات بها على جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خاصة مع تلك التي واجهتها خلال الأيام الماضية.



وقال محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، إنه من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية تم معرفة تراوح درجات الحرارة بالمحافظة خلال الـ 10 أيام القادمة بمعدل 30 إلى 32 درجة مئوية في العظمى ومن 16 إلى 18 درجة مئوية في الصغرى.



وأضاف عبد القادر، لـ"الشروق"، أن أنحاء مختلفة من المحافظة شهدت أول أمس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع هطول أمطار خفيفة، في بعض الأماكن، جراء تواجد كثيف للسحب السوداء المحملة بالمياه ونشاط ملحوظ للرياح، في تعبير عن أول الظواهر لفصل الشتاء بالمحافظة، حيث اختفت الشمس تمامًا وسط الغيوم التي تأخذ طريقها نحو المنخفضات الجوية.



وتابع عبد القادر، أن الأقصر استعدت مبكرًا لموسم سقوط الأمطار سواء في الخريف أو الشتاء هذا العام، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، مشددًا على أنه تم تحديد كيفية التعامل في حالة سقوط الأمطار على المحافظة.



كما أجرى المحافظ، جولة تفقدية بمخرات السيول بعدد من المراكز للتأكد من سلامتها وخلوها من العوائق.



وتابع: "تفقدنا نماذج محاكاة وسيناريو إدارة الأزمة بجميع مدن المحافظة، بالتنسيق مع الحماية المدنية وشركة المياه لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها خاصة بمدن الطود وإسنا والقرنة، والمناطق السكنية القريبة من الطرق الصحراوية والجبال".



واستطرد، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أتمت استعداداتها بكل المعدات وفرق الأزمات والطوارئ، ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وتفقدت مع مسؤولو الري، مخرات السيول بالطود والقرنة وإسنا للتأكد من جاهزيتها.