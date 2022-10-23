رئيس جنوب أفريقيا يستعد للرد على نتائج تقرير الفساد الحكومي

يستعد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، للرد على توصيات هيئة قضائية بعد تحقيقها في الفساد الحكومي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الرئاسة قالت في بيان إنه سيتم الإعلان "قريبا" عن وثيقة مكونة 76 صفحة تحدد كيفية رد الحكومة، كما سيوجه رامافوزا كلمة للأمة مساء اليوم الأحد.

وقضت لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو أربع سنوات في التحقيق فيما يسمى "الاستيلاء على الدولة" خلال فترة الرئيس السابق جاكوب زوما التي استمرت تسع سنوات.

واستمعت اللجنة من مئات الشهود إلى كيفية نهب حلفاء الرئيس السابق، بموافقة ضمنية منه، مليارات من العملة الوطنية (الراند) من إدارات وشركات الدولة.

وبحسب الشهادات، تم إضعاف نظام العدالة الجنائية بطريقة ممنهجة، مع تعيين حلفاء زوما في مناصب رئيسية، مما جعله غير قادر على محاسبة الجناة.

وقالت الرئاسة: "يوضح رد الرئيس الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات ضد مرتكبي عملية الاستيلاء على الدولة، وكذلك الإصلاحات لمنع حدوث أي استيلاء في المستقبل".