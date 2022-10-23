ختام مميز لأول مهرجان للبادل في مصر بمدينة «O West»

ماريو أورتيجا وكارلوس مارتو يتوجان ببطولة «FIP Gold» .. وفيكتوريا كورز ودينيس هوفر يتوجان ببطولة «FIP RISE»..

اختتمت أمس، السبت، فعاليات أول مهرجان لرياضة البادل في مصر، والذي أقيم في مدينة «O West»، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، خلال الفترة من 19 وحتى 22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحادين الدولي والمصري للبادل.

وتضمن مهرجان البادل أربع بطولات، بطولتين محليتين وبطولتين دوليتين، بما في ذلك بطولة FIP Gold الدولية والتي يتم إقامتها لأول مرة في مصر.

شهدت البطولات الأربع منافسات قوية وأداء مميز للمشاركين الذين مثلوا 25 فريقا من مختلف دول العالم وأكثر من 100 فريقا مصريا من الرجال والسيدات المحترفين والناشئين.

وتم تكريم الفرق الفائزة بالبطولات وسط أجواء احتفالية أعدتها مدينة O West على مستوى عالمي يليق بهذا الحدث الهام وهو ما يأتي في إطار حرص مدينة O West على ترسيخ مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية إلى جانب جهودها لتصبح مركزاً لرياضة البادل في مصر.

وانتهت بطولة «FIP Gold» الدولية للرجال بفوز فريق ماريو أورتيجا و كارلوس مارتو بالمركز الأول من بين 41 فريقا، فيما انتهت بطولة «FIP Rise» للسيدات بفوز فيكتوريا كورز ودينيس هوفر بالمركز الأول من بين 11 فريقا.

وأظهر اللاعبون المشاركون في البطولات المحلية أداءً احترافيا، حيث انتهت البطولة المحلية في مرحلة A بفوز فريق علي زغلول وجورج وكيم، وفي البطولة المحلية للسيدات، بفوز فريق مورا اسحق وليلي النمر بالمركز الأول.

من جهته تقدم طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينةO West، بالتهنئة للفرق الفائزة قائلاً: "سعيد بما شهدته البطولات من أجواء حماسية ممتعة بين المشاركين والمشجعين، وفخور بالمستوى الاحترافي للاعبين واللاعبات المصريين والذي يؤهلهم للمنافسة بقوة عالمياً وتمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية».

وأضاف: «تعمل مدينة O West على تشجيع رياضة البادل في مصر وجلب البطولات الدولية التي ستزيد من التفاعل والخبرة بين اللاعبين المصريين والأجانب خاصةً بعد انتشار الرياضة بشكل لافت في مصر خلال الفترة الماضية»

وتابع: «نحرص من خلال مهرجان البادل إلى خلق منصة تفاعلية تناقش فرص وتحديات ووسائل تطوير رياضة البادل في مصر لأن هدفنا هو دعم هذه الرياضة كما نؤمن بلاعبينا ولدينا القدرات والبنية التحتية اللازمة للنهوض برياضة البادل في مصر وذلك من خلال انشاء ملاعب متخصصة لهذه الرياضة بنادي O West الرياضي والاجتماعي على مستوي عالمي يتماشى مع احتياجات مختلف البطولات الدولية والمحلية».

فيما أثنى عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة «Ievents»، على جهود شركة أوراسكوم للتنمية وإدارة مدينة O West ودعمها للبطولات الرياضية قائلاً: «إن نجاح مهرجان البادل يؤكد قدرتنا على استضافة مختلف البطولات الدولية والمحلية وهو نجاحا يضاف لسجل نجاحاتنا التي حققناها بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية، وحرصنا في مهرجان البادل على استمرار سلسلة من الأنشطة التي تسعى مدينة O West الي التوسع فيها وخلق أنشطة تفاعلية لجميع أفراد الأسرة».

وأضاف: «استضافة بطولات البادل المحلية والعالمية يعمل على إنشاء قاعدة جماهيرية للرياضة في مصر، حيث قمنا في الفترة الأخيرة باستضافة عدد كبير من البطولات العالمية، ويعمل التفاعل بين اللاعبين المصريين والأجانب علي تحسين ترتيبهم العالمي والاعتياد على البطولات والتفاعلات الدولية مما يؤكد دعمنا الحقيقي لهذه الرياضة».

وأعرب أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري للبادل، عن سعادته بهذا المهرجان كونه يضم أهم أربع بطولات محلية ودولية منها واحدة تقام لأول مرة في مصر، مهنئا الفائزين والمشاركين ومشيداً بالجهد المبذول والتنظيم المتقن على مدار البطولات، قائلاً: «أود أن أتوجه بالشكر لمسئولي مدينة O West وشركة Ievents لحرصهم على توفير مقومات نجاح هذا الحدث العالمي، ونأمل في أن نصبح في صدارة الدول الرائدة في رياضة البادل كونها أصبحت الأكثر نمواً في العالم».