 كوريا الجنوبية تتعهد بدعم الاسواق الائتمانية بـ35 مليار دولار - بوابة الشروق
الأحد 23 أكتوبر 2022 11:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تتعهد بدعم الاسواق الائتمانية بـ35 مليار دولار

سول (د ب أ)
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 10:59 ص

تعهدت كوريا الجنوبية تقديم 50 مليار وون (7ر34 مليار دولار) لدعم الاسواق الائتمانية التي تضررت بسبب رفع معدلات الفائدة، وذلك بهدف الحد من خطر التباطؤ الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو قال في بيان اليوم الأحد، بعد لقاء محافظ البنك المركزي "ري تشانج يونج" ومسؤولين آخرين إن كوريا الجنوبية سوف تعمل على توسيع وتشغيل "برنامج إمداد السيولة"؛لمنع حدوث ضغط ائتماني بالنسبة لسندات الشركات والأسواق المالية قصيرة المدى الأخرى.

ويعد هذا التعهد ضمن أكبر جولات الدعم المالي للأسواق منذ أن أعلنت كوريا الجنوبية زيادة تمويلها للطوارئ إلى نحو 100 تريليون وون لحماية الشركات في ذروة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات ابتداء من غد الاثنين، حيث سوف تضخ أولا 6ر1 تريليون وون من صندوق حفظ استقرار السندات الذي تبلغ قيمته 20 تريليون وون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك