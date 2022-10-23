كوريا الجنوبية تتعهد بدعم الاسواق الائتمانية بـ35 مليار دولار

تعهدت كوريا الجنوبية تقديم 50 مليار وون (7ر34 مليار دولار) لدعم الاسواق الائتمانية التي تضررت بسبب رفع معدلات الفائدة، وذلك بهدف الحد من خطر التباطؤ الاقتصادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو قال في بيان اليوم الأحد، بعد لقاء محافظ البنك المركزي "ري تشانج يونج" ومسؤولين آخرين إن كوريا الجنوبية سوف تعمل على توسيع وتشغيل "برنامج إمداد السيولة"؛لمنع حدوث ضغط ائتماني بالنسبة لسندات الشركات والأسواق المالية قصيرة المدى الأخرى.

ويعد هذا التعهد ضمن أكبر جولات الدعم المالي للأسواق منذ أن أعلنت كوريا الجنوبية زيادة تمويلها للطوارئ إلى نحو 100 تريليون وون لحماية الشركات في ذروة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات ابتداء من غد الاثنين، حيث سوف تضخ أولا 6ر1 تريليون وون من صندوق حفظ استقرار السندات الذي تبلغ قيمته 20 تريليون وون.