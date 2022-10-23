صحة الإسكندرية: تخصيص 7 مستشفيات حكومية لإصابات العقر واللدغ والخدش

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم تخصيص 7 مستشفيات حكومية لتقديم الخدمة الطبية لإصابات التعرض للعقر واللدغ والخدش من الحيوانات والعقارب، يتوافر بها الأمصال المضادة للعقر واللدغ مثل مصل التيتانوس جراحى، ضد لدغ الثعبان والعقرب، على مدار 24 ساعة بالمستشفى.

وأضافت، في تصريحات صحفية خاصة، أن المستشفيات المخصصة لتقديم الخدمة شملت مستشفى رأس التين العام، والجمهورية العام، وأبوقير العام، وشرق المدينة جيهان، العامرية العام، والعجمى العام، وبرج العرب المركزى.

وطالبت، المواطن الذي يتعرض للدغ أو العقر، بسرعة التوجه للمستشفى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من التعرض للخدوش أو اللدغ لأخذ المصل المناسب.