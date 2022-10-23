جامعة المنيا تعلن أسماء الفائزين في مسابقة النوابغ للمعلومات العلمية

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، مسابقة على مستوى كليات الجامعة الـ20، بعنوان "النوابغ" استمرت على مدار 3 أيام متتالية، شارك فيها 37 طالبًا وطالبة؛ للمنافسة على اجتياز اختبارات في المعلومات العلمية والذهنية والتكنولوجية.

وأعلن الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، نتائج المسابقة التي نُظمت على جولتين، وأسفرت الجولة الأولى عن تصعيد 4 كليات للمنافسة على الثلاثة مراكز الأولى بالجولة الثانية، وفوز الطالبة أمال محمد شفيق من الفرقة الخامسة كلية طب الأسنان بالمركز الأول، وتليها في المركز الثاني الطالبة ياسمين شريف والطالب محمود مختار من الفرقة الثالثة والرابعة كلية العلوم، وجاء في المركز الثالث كلُ من الطالبة، آلاء يسري وسهيلة رجب من الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وأوضح فرحات أن تنظيم مثل هذه المنافسات يعمل على تنمية القدرات العلمية والإبداعية لدى شباب الجامعات، وتعتبر تقييمًا شاملًا لقدراتهم العلمية والتحليلية، ورفع كفاءتهم لتمثيل الجامعة في المنافسات الخارجية على مستوى الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وشارك في تحكيم المسابقة الدكتور جابر خلاف عبد الباقي استاذ بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور أدهم كامل نصر أستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، بإشراف وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، وفاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني العلمي، ومحمد مختار مسئول النشاط العلمي.