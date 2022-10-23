حساب على تويتر يحمل اسم السعودية بالعبرية يثير التساؤلات

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أثار حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "السعودية بالعبرية" التساؤلات حول الهدف منه، والجهة التي تقف وراءه.

وينشر الحساب الذي يظهر صورة لمكة المكرمة (cover)، وصورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في الصورة الجانبية (profile)، أخبارا عن السعودية باللغة العبرية بصفة منتظمة.

وذكر المشرفون عليها في التعريف أنه تم تصميم الصفحة لجعل الأخبار والتحديثات من المملكة العربية السعودية في متناول الجمهور الإسرائيلي من العمليات الداخلية الرئيسية إلى السياسة السعودية وتأثيرها على الشرق الأوسط.

وحسب المعلومات المدرجة، فقد تم تأسيس الحساب في شهر أبريل 2022 ويتابعه أكثر من 3000 شخص.

ويذكرنا اسم الحساب، بآخر شبيه تشرف عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وآخر خبر نشره الحساب باللغة العبرية، تطرق لتصريحات أمين سر مفوضية حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن بلاده تخطط لرفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية لتورطها المباشر في "أعمال الشغب الأخيرة" في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن القنوات التليفزيونية مثل "إيران الدولية" و"بي بي سي" باللغة الفارسية تحث المتظاهرين على ارتكاب أعمال إرهابية.

ونشر الحساب أيضا خبرا بشأن الأزمة اليمنية وحلفاء السعودية، قال فيه إن المعسكر الموالي للسعودية لم يظل غير مبال بهجمات الحوثيين.

كما أدرج الحساب رد الخارجية السعودية على هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على ميناء الدبا النفطي جنوب شرق اليمن.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت في مايو 2018 صفحة تحمل اسم "إسرائيل باللهجة العراقية"، وأفادت بأنها تهدف لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وتعميق مشاعر الود والتقارب والتفاهم بما يخدم الشعبين ولإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل.