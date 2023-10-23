البحيرة: إزالة 264 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء عبدالعزيز قطاطو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.



وقال قطاطو، إن الحملة أسفرت عن إزالة 264 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" و17 فرش متنوعة للباعة الجائلين، وذلك بعدد من مناطق المدينة، من بينها "شارع الحدائق، شارع اللقاء، شارع المحكمة، شارع أحمد عرابي، ودوران سيدي شحاتة".



تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.