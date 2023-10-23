ارتفاع نشاط مصافي تكرير النفط في الهند خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع كميات النفط الخام التي كررتها المصافي في الهند خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر4% سنويا إلى 3ر20 مليون طن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات موقع "خلية التخطيط والتحليل البترولي" التابعة لوزارة النفط والغاز الهندية القول إن إنتاج مصافي التكرير في الهند خلال سبتمبر الماضي تجاوز المستهدف الحكومي وكان 1ر19 مليون طن.

وزاد إنتاج شركة إنديان أويل بنسبة 8ر7% إلى 5ر5 مليون طن وبهارات بتروليوم بنسبة 5ر6% إلى 3ر3 مليون طن وهندوستان بتروليوم بنسبة 16%إلى 9ر2 مليون طن وريليانس إنداستريز بينسبة 3ر4% إلى 8ر4 مليون طن في حين استقر إنتاج شركة نايارا إنيرجي عند مستوى 7ر1 مليون طن.

في الوقت نفسه، زادت واردات الهند من النفط الخام خلال الشهر الماضي بنسبة 6%إلى 8ر17 مليون طن، في حين زادت قيمة هذه الواردات بنسبة 10% سنويا إلى 6ر10 مليار دولار.

واستقرت صادرات الهند من المنتجات النفطية خلال الشهر الماضي عند مستوى 5 ملايين طن، في حين زادت واردات المنتجات النفطية بنسبة 25% إلى 4 ملايين طن.

من ناحية، زاد استهلاك الهند من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي بنسبة 13% سنويا إلى 25ر5 مليار متر مكعب، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 21% إلى 28ر2 مليار متر مكعب، في حين زاد الإنتاج المحلي من الغاز بنسبة 1ر6% إلى 03ر3 مليار متر مكعب.