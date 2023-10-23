رئيس الوزراء الياباني: نأخذ نتائج الانتخابات الفرعية على محمل الجد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، إنه يأخذ على محمل الجد نتائج الانتخابات الفرعية البرلمانية التي جرت أمس الأحد والتي خسر فيها حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم واحدة من دائرتين.

وقال كيشيدا، للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن نأخذ النتائج على محمل الجد وسنبذل كل جهد للتعامل مع الوضع"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ورفض كيشيدا مناقشة احتمال إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، الغرفة الأدنى بالبرلمان الياباني.

وقال كيشيدا "علينا أن نواجه ونعالج القضايا التي لا يمكن تأجيلها واحدة تلو الأخرى. والوقت الحالي هو الوقت المناسب للتركيز على ذلك. ولا أفكر في أي شيء آخر حاليا".

وقال جون أزومي، رئيس الشؤون البرلمانية في الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان، للصحفيين، إن نتائج الانتخابات الفرعية أظهرت أن الكثير من الأشخاص يشعرون بعدم الارتياح وعدم الثقة في حكومة كيشيدا.

وتعد الانتخابات الفرعية التي أجريت أمس الأحد هي الأولى منذ إجراء كيشيدا التعديل الوزاري الشهر الماضي في محاولة لإصلاح صورة حكومته.

وكان الحزب الليبرالي يأمل في الاحتفاظ بالمقعدين، على الرغم من تراجع شعبية مجلس وزراء كيشيدا لأدنى مستوياتها منذ أن تولى كيشيدا منصبه في أكتوبر 2021 ويرجع ذلك جزئيا إلى الغضب العام بسبب التضخم الناجم عن التكاليف بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور.

وكان كيشيدا قد تعهد بإقرار حزمة تحفيز اقتصادية جديدة في أكتبور الجاري وتقديم موازنة تكميلية للعام المالي 2023 حتى مارس لتمويلها وذلك خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي بدأت الجمعة الماضي.