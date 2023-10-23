 رئيس الزمالك: سنواصل دعم فلسطين ونجهز شاحنات إعانة لأهالي - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: سنواصل دعم فلسطين ونجهز شاحنات إعانة لأهالي

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 4:31 ص

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن دعم ناديه بتجهيز شاحنات إعانة إلى أهالي غزة.

وقال حسين لبيب عبر تصريحات تلفزيونية على شاشة صدى البلد:"سنواصل دعم فلسطين في إطار الدعم الرسمي للدولة المصرية ونجهز شاحنات إعانات لإرسالها إلى غزة باسم نادي الزمالك".

وأوضح "نريد قلب ما يسمى بالصراع الرياضي إلى منافسة رياضية".

استمر في تصريحاته "لن يكون هناك ظهور إعلامي كبير لأعضاء مجلس إدارة الزمالك في القنوات والبرامج الرياضية بشكل يومي كما كان يحدث سابقا، التصريحات فقط ستكون عبر المتحدث الرسمي للنادي الذي سيتم تعيينه لاحقا".


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