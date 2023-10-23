وزيرة التنمية الألمانية تدعو إلى عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين

حثت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم على عدم التخلي عن المدنيين الفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وبعثت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بخطاب إلى كتل هذه الأحزاب قالت فيه إن احتياجات ومعاناة الناس في غزة وفي أماكن أخرى يمكن أن تستمر في الزيادة في ظل الوضع المأساوي هناك.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذا الخطاب اليوم الاثنين.

وتحدثت شولتسه عن الوضع في الأراضي الفلسطينية وقالت: "نحن لا نواجه حركات نزوح كبيرة ووضع إمدادات منهارا وحسب، بل إننا نواجه أيضا أعمالا حربية نشطة وكان من بينها التدمير الأخير للمستشفى الأهلي في غزة الذي كانت تشارك وزارة التنمية الألمانية في دعمه".

واستطردت شولتسه: "حتى لا نتخلى عن المنطقة، سيتعين علينا توسيع نطاق دعمنا التنموي للسكان المدنيين، ومن ذلك على سبيل المثال تقديم الرعاية للناس النازحين"، ولفتت إلى ضرورة التعاون في هذا الأمر مع شركاء دوليين والتنسيق الوثيق مع إسرائيل.

وقالت شولتسه إنها تعول في ذلك على دعم البرلمان الألماني.