أيمن عبدالمجيد يدعو الصحفيين العرب لتبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طالب أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة العمل على وضع استراتيجية إعلامية عربية، تضع القضية الفلسطينية، على أولويات الإعلام العربي، على مدار العام، لا تكون رد فعل للأحداث فقط.

وطالب عبد المجيد، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، بضرروة العمل على آلية التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة أن يقوم الاستراتيجية على تدقيق المصطلحات الإعلامية الخاصة بالكيان الصهيوني، مع تأصيل ذلك علميًا، وربطه بالدورات التأهيلية للقيد في النقابات والجمعيات الصحفية، فالدولة في القانون الدولي يشترط أن تكون أرض ذات حدود معترف بها دوليًا، وشعب متجانس يملك إرادة العيش المشترك يقيم عليها، وحكومة شرعية تحترم القانون الدولي، والميزان الصهيوني بلا حدود مرسمه ومن ثم يفتقد لشرط وصفه بالدولة وفق القانون الدولي.

وأضاف: "من الخطأ استخدام لفظ مستوطنات فهي ليس وطن عاد المحتل إليه، بل هي منهوبات لأنها حق الغير الذي استولى عليه الاحتلال بالقوة"، مشيرًا إلى أهمية وعي الصحفيين بقضايا الأمن القومي على المستوى الوطني والعربي، وهذا يضع على كاهل النقابات الوطنية واتحاد الصحفيين العرب، دور هام في هذا الشأن.