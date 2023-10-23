حملة ليلية مكبرة لرفع كفاءة الإنارة العامة بقرى مركز بيلا في كفر الشيخ

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز، بحملة مكبرة ليليلة لصيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة بنطاق قري مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية إبشان، برئاسة عاطف عبد العظيم، رئيس القرية، بعمل حملة اليوم الواحد، والتي استهدفت صيانة كشافات الإنارة، حيث تم صيانة عدد كبير من الكشافات داخل القرية، وعدد من العزب والنجوع التابعة للوحدة، وتركيب كشافات بجميع الشوارع الواقعة بنطاق الوحدة المحلية.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية حاذق، برئاسة نجلاء الحمادي، رئيس القرية، حملة مكبرة لصيانة الإنارة العامة وصيانة لوحة المفاتيح بالقرية، تضمنت إصلاح الكشافات التالفة وصيانة أعمدة الإنارة، في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء، وفي ضوء التوجيهات الصادرة من رئيس المركز، بضرورة متابعة الأعمال على أرض الواقع ومتابعتها بشكل عاجل.

وشدد رئيس مدينة بيلا، علي رؤساء القري بضرورة مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنارة بنطاق الوحدات المحلية، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين خلال سيرهم ليلاً.