لندن: الإنفاق الحكومي الروسي صار يركز بشكل متزايد على تكاليف الحرب

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن الإنفاق الحكومي الروسي صار يركز بشكل متزايد على تكاليف الحرب ضد أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "X"، أن ميزانية الدولة المقترحة لعام 2024، تضع زيادة تقريبية بنسبة 68% في الإنفاق الدفاعي المخطط بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لعام 2023، ويضع ذلك الإنفاق الدفاعي لعام 2024 عند نسبة نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد التقييم أنه سيتم في المقابل، تجميد الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية عند مخصصات عام 2023، وهو ما يمثل خفضا حقيقيا في الإنفاق بسبب التضخم.

وسيتعين تخصيص المزيد من الإنفاق من أجل تمويل المدفوعات، وتكاليف الرعاية الصحية للأعداد المتزايدة من الجنود المصابين، وأسر هؤلاء الذين لقوا حتفهم في الصراع.

وصرح نائب وزير العمل، أليكسي فوفتشينكو في 17 أكتوبر الجاري، بأن أكثر من نصف عدد هؤلاء الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة بدرجة تتطلب حصولهم على رعاية طبية طويلة، فقدوا أطرافهم، ويتطلب واحد من بين كل 5 منهم، الخضوع لعملية بتر لأطراف في النصف العلوي من الجسد.

ومن المؤكد أن هؤلاء الجنود المصابين سيحتاجون إلى رعاية صحية مدى الحياة.