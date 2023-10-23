داخلية غزة: سقوط جرحى إثر تدمير الاحتلال لمسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان

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قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم الاثنين، إن طائرات الاحتلال دمرت مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أشارت الوزارة إلى سقوط جرحى إثر تدمير طائرات الاحتلال المسجد في حي الشيخ رضوان.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد مواطنين اثنين وتسجيل عدة إصابات، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي المحتل إن طيرانه قصف «طريقا للإرهابيين» أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية.

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «عناصر حماس كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات».