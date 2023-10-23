ثالث محافظة يمنية تعلن تعليق الدراسة بسبب إعصار تيج

أعلنت السلطات اليمنية في حضرموت شرقي البلاد، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة لتكون ثالث محافظة تتخذ هذه الخطوة احترازيا من إعصار تيج.

وأفادت السلطة المحلية في حضرموت، في بيان اليوم، بأنه تم إقرار تعليق الدراسة في المديريات الساحلية في المحافظة التي تعد الأكبر مساحة في اليمن.

وأضافت أن تعليق الدراسة سيتم حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وكان قد تم تعليق الدراسة في محافظتي المهرة وسقطرى، منذ يوم أمس الأحد، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية لتجنب مخاطر إعصار تيج.

وحتى اليوم الاثنين، تواصلت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في محافظتي المهرة وسقطرى، مخلفة أضرارا مادية، دون رصد إصابات

وأمس الأحد، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى محافظة المهرة قادما من السعودية؛ للإشراف على الاستعدادات لمواجهة إعصار تيج.