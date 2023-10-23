صحة غزة: 436 شهيدا بينهم 182 طفلا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «قوات الاحتلال تستخدم أسلحة في القصف تؤدي إلى حروق بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 100%».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا».

وطالب المواطنين بالتوجه الفوري للمستشفيات وفروع بنك الدم للتبرع بالدم وخاصة فصيلة O بنوعيها، مناشدًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر سرعة توفير وحدات دم، من خارج قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن «الوضع الطبي في قطاع غزة في أسوأ أحواله؛ فالمستشفيات تعاني من نقص الوقود والعديد من المرضى يواجهون خطر الموت بسبب ذلك».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة، بعد ليلة مرعبة تعتبر الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.