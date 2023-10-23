استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء، اليوم الاثنين، 4 طائرات من دول عربية وجهات أخرى، تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، الذى يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلى.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء، إن مطار العريش استقبل اليوم طائرة من العراق حملت 9 أطنان من مواد غذائية وأدوية، وطائرة من منظمة الصحة العالمية حملت 9.5 طن مساعدات طبية، بينما حملت الطائرة الكويتية 60 طن مساعدات غذائية وأدوية و3 سيارات إسعاف بحضور السفير الكويتى، وحملت طائرة رئاسية تركية 20.5 مواد طبية و20 طبيبا متخصصا بحضور السفير التركى.

وأفرغت شحنات الطائرات بواسطة الهلال الأحمر المصرى ونقلها الى مخازن مدينة العريش، انتظارا لتنسيق دخولها إلى قطاع غزة، وبذلك يصل إجمالى المساعدات التى استقبلها الهلال الأحمر منذ بداية وصولها حتى الأن إلى 838.5 طن من المواد الإغاثية من خلال 31 طائرة.