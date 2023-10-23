وزيرة الخارجية الألمانية تضغط من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين إنها أوضحت بنفسها خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في القاهرة مطلع هذا الأسبوع أن هناك حاجة للوقود على وجه الخصوص حتى تتمكن المستشفيات على الأقل من العمل بالحد الأدنى من طاقتها، وأضافت: "بدون كهرباء لن تتمكن أيضا محطات تحلية المياه ومضخات مياه الشرب من العمل، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الوقود حتى يمكن استعادة إمدادات المياه".

وذكرت الوزيرة أن إسرائيل أعادت تشغيل واحد أو اثنين من أنابيب المياه، ودمرت حماس الثالث، بحسب مصادر إسرائيلية، وأضافت: "لكن هذا ليس سوى جزء ضئيل من إمدادات المياه لغزة. يجب أن تعمل المضخات وأنظمة التحلية على وجه الخصوص مجددا. نحن نعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن الوضع في الموقع مأساوي وأن هناك خطر تفشي الكوليرا.