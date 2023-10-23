 اشتية ردا على نتنياهو: نحن أصحاب الأرض.. وإسرائيل كيان استعماري - بوابة الشروق
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اشتية ردا على نتنياهو: نحن أصحاب الأرض.. وإسرائيل كيان استعماري

هديل هلال
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 10:47 ص

رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها: «إن بلاده تقاتل البرابرة باسم الحضارة».

وقال في كلمة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، صباح الاثنين: «الشعب الفلسطيني صاحب حضارة وله تاريخ وحاضر ومستقبل، نحن أصحاب الأرض منذ آلاف السنوات وإسرائيل كيان استعماري».

وتساءل: «أين الحضارة التي تتيح للاحتلال قتل 1800 طفل بينهم الرضع؟ أين الحضارة التي تحاصر وتمنع الماء والكهرباء عن 2.3 مليون فلسطيني؟».

وأضاف: «أين الحضارة التي تتيح القتل بدم بارد أطفال في حضانات الخدج والذين يتم تهديدهم بانقطاع الأكسجين، أين الحضارة التي تمنع دخول المواد الطبية ما يؤدي إلى إجراء العمليات بدون تخدير؟».

وأكمل: «أين الحضارة التي تقصف مستشفى وتطالب بإخلاء مستشفيات أخرى؛ الأمر الذي يهدد بنزع أجهزة مدعمات الحياة عن المرضى في غرف الإنعاش والعناية؟».

وأكد أن «الاحتلال الإسرائيلي يشن جرب إبادة جماعية بعقلية بربرية استعمارية تتلذذ بعذابات النساء والأطفال».


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