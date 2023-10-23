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أعداد جريدة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالتراجع عن أوامرها بإخلاء المستشفيات

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:58 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 1:58 م

طالبت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بالتراجع عن أوامرها بإخلاء المستشفيات في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين: "هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، هناك أجهزة تنفس صناعية ورضع في حضانات وأشخاص في حالة غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم".

وأضاف: "نحن نطالب بإسرائيل بإعادة النظر في هذا الأمر".

وحتى الآن، دخلت أربع شاحنات تحمل معدات جراحية وأدوية من أجل الأمراض المزمنة إلى غزة عبر معبر رفع، وقال المتحدث "إن هذا ليس كافيا تقريبا".

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