متحدث نتنياهو: لولا هجوم حماس الوحشي لكان كل الضحايا اليوم على قيد الحياة

قال الناطق باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن حكومة الاحتلال تتلقى الدعم الكامل والمطلق لاستمرار حربها على المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الولايات المتحدة ترى في القضاء على حماس أولوية قصوى؛ من أجل توفير فرصة لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، حسب زعمه.

وتابع خلال تصريحات متلفزة عبر «الحدث» مساء الأحد: «لا يمكن التعايش مع حماس، يجب القضاء عليها؛ من أجل خلق واقع جديد أفضل داخل قطاع غزة والمنطقة بأسرها»، مشيرا إلى التزام جيش الاحتلال بتحقيق الهدف.

وادعى أن حماس تمنع الأطفال والنساء من اللجوء إلى مناطق آمنة بجنوب القطاع؛ من أجل استخدامهم كدروع بشرية؛ لحمايتها من الغارات الجوية، متابعا: «لا نستهدف سوى عناصر حماس، وقتلنا الآلاف منهم».

ورد على جرائم الاحتلال المرتكبة بحق النازحين من الشمال إلى الجنوب واستهداف القوافل المحملة بالأطفال والنساء، قائلا: «الإعلام العربي يروج ما تقوله حماس من أكاذيب، إسرائيل لا تستهدف المدنيين، المئات من الصواريخ التي أطلقتها حماس سقطت داخل القطاع وقتلت المئات من الفلسطينيين ووجهت التهمة إلى إسرائيل» حسب روايته المضللة.

وأشار إلى اعتراف الولايات المتحدة بالرواية الإسرائيلية التي ادعتها حكومة الاحتلال بشأن التنكر من القصف الجوي للمستشفى المعمداني، وتوجيه التهمة إلى حركة الجهاد الإسلامي بدلا من إسرائيل، متابعا: «لو لم تقم حماس بهجومها الوحشي على المستوطنات؛ لكان كل الفلسطينيين اليوم على قيد الحياة، وكل المنازل كانت سالمة دون أذى».