قال مدير المستشفى الكويتي بقطاع غزة، الدكتور جمال الهمص، إن المستشفى لا تزال تستقبل العشرات من الجرحى والشهداء على مدار اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على منازل المدنيين.



وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الأحد، إلى مواجهة قوات الدفاع المدني صعوبات جمة في انتشال الجثامين والضحايا تحت الركام وأنقاض المنازل المستهدفة، قائلا: «الأمر يحتاج إلى أيام، وللأسف لا نستطيع انتشالهم والوصول إليهم».



وأوضح أن الحصيلة المعلنة عن وزارة الصحة بشأن الضحايا والجرحى؛ أقل كثيرا من الأعداد الحقيقة في ظل تواجد أعداد هائلة من الضحايا تحت الأنقاض والمباني المنهارة، معقبا: «نستقبل كل يوم شهداء من تحت الأنقاض».



وأضاف أن مستشفيات القطاع تعج بأعداد كبيرة من المصابين والشهداء، معقبا: «الثلاجات حفظ الموتى مليئة بالشهداء»، مشيرا إلى استهداف طيران الاحتلال النازحين من المناطق الشمالية إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالمناطق الجنوبية؛ من أجل إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.



وتابع: « الأعداد التي تصلنا هي قليلة مقارنة بالواقع»، مشيرا إلى انقطاع إمدادات الكهرباء؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، فضلا عن توقف مولدات الطاقة جراء نفاد الوقود من المستشفيات، معربا عن قلقه إزاء احتمالية تفشي الكوليرا والأمراض الوبائية داخل مراكز الإيواء.