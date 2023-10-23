بكين: لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالقوة

قال مبعوث الحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط تشاي جون، إن استخدام العنف لمكافحة العنف والحلقة المفرغة للانتقام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعيق التسوية السياسية في المنطقة.

وشدد المبعوث الصيني على أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة القاهرة للسلام في مصر: "الأولوية الرئيسية تتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال القتالية، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لتهدئة الوضع وتقديم المساعدة الإنسانية. يجب على الأطراف المعنية في المجتمع الدولي الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والالتزام بالموضوعية والحياد، وتعزيز وقف تصعيد النزاع، وفتح قنوات للمساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وتجنب التأثير بشكل أكبر على الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "الصين تعتقد أن القوة لم تكن أبدا السبيل لحل المشاكل، وأن استخدام العنف لمحاربة العنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من الانتقام الذي لا نهاية له ضد بعضنا البعض وخلق المزيد من العقبات أمام التسوية السياسية".

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.