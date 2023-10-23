قالت رئيس المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود بالشرق الأوسط، إيناس أبو خلف، إن عدد المستشفيات التي لا تزال قيد العمل وتقديم الخدمات الطبية للجرحى قليل للغاية، موضحة أن مستشفى الشفاء تمثل الشريان الحيوي لاستقبال الأعداد الأكبر من الإصابات.

وأضافت خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث» مساء الأحد: «كل ثانية تمر على قطاع غزة الآن من دون إدخال ما يكفي من الوقود ستكون تكلفتها باهظة على مستوى خسارة المزيد من الأرواح»، متابعة: «الجرحى الآن بمستشفى الشفاء يفترشون الأرض وأعداد الجرحى تفوق الطاقة الاستيعابية».

وأشارت إلى استقبال المستشفى أكثر من 3 آلاف جريح مقارنة بالطاقة الاستيعابية المقررة بـ 700 سرير، موضحة أن عدد الإصابات في تصاعد مستمر جراء استمرار الغارات الجوية المكثفة، لافتة إلى إيواء المستشفى نحو 40 ألف نازح.

وأضافت المشهد بالمستشفى كارثي في ظل معاناة فرق المنظمة والأطباء داخل المستشفى من الانهيار البدني والنفسي، معقبة: «استنفدنا كل ما لدينا من المخزون الاحتياطي، ولا نعلم ما قد يحدث خلال الساعات القليلة حال نفاد الوقود وانقطاع مولدات الكهرباء عن المستشفى».

وأوضحت أن المستشفيات تعتمد في التوقيت الحالي على بقايا الوقود داخل قطاع غزة، معقبة: «الموضوع مسألة ساعات في حال عدم إدخال ما يكف من الوقود».

وأشارت إلى نفاد مسكنات الألم من المستشفيات، حيث تجري الأخيرة الكثير من العمليات المعقدة دون تخدير ، قائلة: «لا يوجد لدينا مسكنات الآلام، الآن بعض الجراحين يستعملون مادة الخل المستخدمة في طهي الطعام؛ من أجل علاج الجروح الملتهبة، نحن نعمل حاليا وفق أسس بدائية للغاية».