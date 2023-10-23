إنترناسيونال يسحق سانتوس بسباعية ويقربه من الهبوط بالدوري البرازيلي

ضاعف إنترناسيونال من محنة ضيفه سانتوس وفاز عليه بنتيجة كبيرة 7 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز فلامينجو على فاسكو دا جاما 1 / صفر،.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد سانتوس عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر، وهو أحد مراكز الهبوط في المسابقة.

وتقدم إنترناسيونال عن طريق كيفيسون لاعب سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأول، قبل أن يضيف ألان باتريك الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 27 سجل إينر فالنسيا الهدف الثالث لإنترناسيونال، وجاء بعده الهدف الرابع عن طريق واندرسون كامبوس في الدقيقة 39.

وسجل إنترناسيونال هدفه الخامس في الدقيقة 54 عن طريق فابريسيو بوستوس، فيما عاد فالنسيا ليسجل الهدف الثاني له والسادس لإنترناسيونال في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 75 سجل لويز أدريانو الهدف السابع، فيما جاء هدف سانتوس الوحيد عن طريق ماكسيمليانو سيفارا في الدقيقة 80.