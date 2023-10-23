تقرير: موقع إسرائيلي يراقب منشورات الموظفين الداعمة لفلسطين حول العالم

- مهندس برمجيات في تل أبيب دشن الموقع لإعداد قوائم ببيانات الموظفين المناهضين لإسرائيل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الأحد، عن استهداف موظفين حول العالم داعمين لفلسطين، من خلال موقع إلكتروني دشنه مهندس إسرائيلي يعمل على إعداد قوائم تضم بيانات وأسماء هؤلاء الموظفين، فضلا عن فقدان البعض لوظائفهم بسبب كتابتهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد إسرائيل.

- تهديد مصممة في تعليق على منصة "لينكد إن"

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن مصممة (مقيمة في ولاية كاليفورنيا) تعمل في شركة جوجل، كانت بين مئات الأشخاص الذين تفاجئوا بالعثور على أسمائهم ضمن "قائمة عامة" تم تداولها الأسبوع الماضي لـ"الموظفين المناهضين لإسرائيل" الذين كتبوا منشورات تعبر عن ذلك الموقف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المصممة قد نشرت مقطع فيديو لها على منصة الوظائف "لينكد إن"، توجه فيه "تحية من القلب لزملائها الفلسطينيين والأطفال الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي بسبب القصف الإسرائيلي المستمر".

وفي غضون أيام، تم نشر منشورها، واسمها الكامل، وجهة عملها على موقع إلكتروني دشنه مهندس برمجيات في تل أبيب.

ورد شخص ما على منشورها على "لينكد إن" في تعليق - تم حذفه لاحقا-، قائلاً: "تتم مراقبة وتسجيل دعمك للإرهاب. حظ سعيد في العثور على وظيفة في المستقبل"، على حد تعبيره.

وبحسب "واشنطن بوست"، بينما يتابع العالم ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب، تصل التوترات في الولايات المتحدة إلى نقطة الغليان، حيث ترتبط الشركات فيها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

- موظفون أمريكيون يضغوط على مديري الشركات للحديث عن الضحايا الفلسطينيين

وفي حين أدلى مسئولون تنفيذيون بارزون بتصريحات علنية تدعم تل أبيب في أعقاب عملية طوفان الأقصي التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبرالحالي، بدأ الموظفون الأمريكيون يضغطون على إدارات الشركات للإدلاء بتصريحات مشابهة بشأن الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

ودفع موظفون في شركات مثل جوجل وأمازون المديرين لاتخاذ موقف سياسي علني، لكن البعض يقول إنه داخليًا تم فرض رقابة غير عادلة على الدعوات لوقف إطلاق النار.

وفقد عدد من الأشخاص – بينهم طلاب قانون، وطيار بأحد شركات الطيران، ومؤثرة تقدم محتوى للبالغين – في الولايات المتحدة وحول العالم وظائفهم، أو تعرضوا لهجوم بسبب منشورات عبر الإنترنت انتقدوا فيها إسرائيل.

واستقال مؤسس مؤتمر تقني كبير، السبت الماضي، بعد انسحاب جهات راعية من إحدى الفاعليات القادمة؛ بسبب منشوراته على منصة "إكس" (تويتر سابقا) التي وصفت إجراءات إسرائيل بأنها جرائم حرب.

وفي غضون ذلك، يشعر الموظفون بالتهديد جراء إنشاء مواقع إلكترونية تعمل على إعداد "قوائم" بأسماء المجاهرين برفض الحرب أو دعم الفلسطينيين.

وبحسب "واشنطن بوست"، ترسل الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية لإسرائيل، وتجري قطاعات التكنولوجيا والمالية والعلوم والطاقة جميعها أعمالاً هناك، الأمر الذي يجعل المسألة صعبة للمديرين التنفيذيين.

وتمتلك كل من "أمازون" و"ميتا" و"جوجل" مكاتب في إسرائيل، وتوظف آلاف الأشخاص هناك، بعضهم تم استدعائهم كجنود احتياط.