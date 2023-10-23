الدفاع التركية: أول طائرة تابعة للقوات الجوية تتجه إلى مصر وعلى متنها مساعدات لغزة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح الاثنين، مغادرة أول طائرة تابعة للقوات الجوية باتجاه مصر وعلى متنها مساعدات أغلبها مواد طبية لإيصالها إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أوضحت الوزارة في بيان، أن الطائرة أقلعت من مطار أتيمسجوت العسكري في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى استمرار أنشطة تجهيز الطائرات الأخرى التي ستقوم بإيصال المساعدات إلى المنطقة.

ويستمر مطار العريش في استقبال العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

وأمس الأحد وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة، طائرة رئاسية تركية محملة بمساعدات طبية لقطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة من 17 يوما.

وارتفع عدد الشهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوع فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.