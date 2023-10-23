السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات جرت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله بالقوات الخاصة اليوم الاثنين أن ثلاثة من قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية قتلوا وأصيب سبعة آخرين في إشتباكات مسلحة اندلعت عصر الأحد بين الجانبين عند أحدى النقاط العسكرية في منطقة مخمور بمحافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وقال المتحدث العسكري في بيان صحفي إن "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تابع ملابسات الحادث الذي وقع يوم الأحد ضمن قاطع مخمور، الذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية".

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة "وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات".

وذكر أنه تم التأكيد "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطاعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبنا".

وعلى الصعيد نفسه، عبرت رئاسة أركان وزارة البيشمركة عن أسفها للحادث الذي وقع" في منطقة مخمور يوم الأحد الذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين".

وأعربت في بيان صحفي"عن الحزن العميق وتعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وجددت على الالتزام "بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري و دائم وبما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق، ودعم ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".