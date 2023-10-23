ثقافة المنيا تناقش التطرف وتجديد الخطاب الديني في بني مزار

صرحت الدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

وقدم بيت ثقافة بني مزار، محاضرة بعنوان: "التطرف وتجديد الخطاب الديني"، وتحدث فيها الكاتب المسرحي إسلام فرغلي.

وأضافت "عليوة"، أن الندوة تناولت مخاطر الفكر المتطرف على المجتمع وأهمية تجديد الخطاب الديني لمواجهته عبر نشر ثقافة قبول الآخر وأهمية التنوع الثقافي والفكري، وتحدث عن أعلام تجديد الخطاب الديني، بدءا من رفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده ثم طه حسين، وضرورة مواصلة مسيرتهم في تنوير المجتمع.

وتخللت الندوة، بعض المداخلات من الرواد للتعبير عن رأيهم في طرق نشر الخطاب الديني بمركز الشباب في بني مزار.