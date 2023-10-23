رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: رفح يمكن أن تكون بوابة الحياة لفلسطين

شكر الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدولة المصرية على جهودها في تقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعرب عن تقديره لجمعية الهلال الأحمر المصري، مشيرًا إلى أن رفح يمكن أن تكون بوابة الحياة لفلسطين.

وأوضح الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في الهلال الأحمر المصري لتسهيل إرسال المساعدات لأهالي قطاع غزة: "إلى متى ستستمر غزة بهذا الوضع؟ كم عدد المؤتمرات الصحفية التي ستُعقد لمناقشة سبل التخفيف من معاناة أهالي فلسطين؟"

وناشد رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني معالجة سبب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن فلسطين تتعرض لاعتداءات تجاوزت القوانين الدولية ولا تلتزم بأي التزامات أو قرارات دولية.

وذكر الخطيب أن الأزمة الحالية هي أزمة إنسانية حقيقية، حيث تواجه جميع مستشفيات غزة تهديدات بالهجوم والتدمير، ومع ذلك لا يزال العالم يتفرج ولا يتدخل.

وأشار إلى أن حتى الآن، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، تم قتل 1700 طفل فلسطيني، وأوضح أن عدد النازحين في مدارس "الأونروا" تجاوز نصف مليون نسمة.