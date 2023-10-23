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قالت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، اليوم الإثنين، إن وحدتها للصناعات الدفاعية والفضاء نجحت في تأمين عقدين بقيمة 1.2 مليار يورو (1.38 مليار دولار) من الجيش الفرنسي.

وجرى تخصيص العقدين المبرمين من جانب وزارتي الدفاع والفضاء الفرنسيتين، لتحسين القدرات وتدعيم الخدمات للأسطول الفرنسي من ناقلات الوقود متعددة المهام من طراز أيه 330.

وقالت الشركة إن العقدين يقدمان تعزيز القدرات لأسطول ناقلات الوقود متعددة المهام من طراز أيه 330، مع التركيز على الاتصال، بما في ذلك خلال البيئات المزدحمة وسوء الأحوال الجوية.

ويغطي العقد الثاني الدعم أثناء الخدمة لأسطول "فينيكس" لمدة 10 سنوات مع عامين اختياريين بقاعدة إيستر الجوية في جنوب فرنسا.

وقالت الشركة إن فرنسا هي أكبر عميل لطائرات الوقود متعددة المهام من طراز أيه 330، بطلب 15 طائرة من هذا النوع.

ويتم تداول سهم إيرباص حاليا عند 121.06 يورو، متراجعا 0.21% في بورصة باريس.