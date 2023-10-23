انطلقت فعاليات النسخة العاشرة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2023"، في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والتي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، وتعرض 81 فيلماً من 37 دولة في العالم.

يأتي ذلك بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن مديرة المهرجان، ومجموعة من الفنانين والمخرجين والعاملين في القطاع السينمائي من دولة الإمارات والعالم.

وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة "فن" والمهرجان، عن تعاون مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، مع مؤسسة القلب الكبير، في دعم أطفال فلسطين، حيث سيتم تخصيص ريعه بالكامل لصالح الحملة الإغاثية التي أطلقتها المؤسسة، والهادفة إلى إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة الدفاع عن براءة الأطفال ومنحهم حقوقهم، وما يستحقونه من أيام أفضل.

وتوجه الفنان حسين فهمي، بالشكر للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وإدارة المهرجان لتكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة على المستوى العربي، مشيرا إلى أهمية هذا التكريم وقيمته المعنوية، وقال: "لهذا التقييم قيمة عالية، خاصة إنه يأتيني من إمارة الشارقة القريبة إلى قلبي".

من جانبه، عبر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، عن سعادته باختياره ضيف شرف المهرجان وتكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة على المستوى المحلي، وكذلك جائزة المتحدثين المميزين في المهرجان، وقال: "يسير المهرجان بخطى واثقة، ويتبوأ مكانة مميزة بين المهرجانات السينمائية الدولية، حيث اكتسب سمعة طيبة في الأوساط الثقافية والفنية العربية والعالمية"، مشيراً إلى أهمية السينما ودورها في صياغة المشهد الثقافي.

وأضاف، "تصدر الفن السابع الواقع الثقافي في العديد من المجتمعات، وكان خير سفير لها، كما لعب دوراً فاعلاً في تقريب المسافات بين الشعوب وحفظ الثقافات والتقاليد من خلال أعمال خالدة في ذاكرتنا".

وقدم الفنان المصري جان رامز، بطل فيلم "البعبع"، الشكر على استضافته وتكريمه بجائزة المتحدثين المميزين في المهرجان، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريمي في مهرجان سينمائي، وسيبقى حياً في ذاكرتي طوال الحياة"، مؤكداً أن لديه العديد من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، كما يوجد لديه الكثير من الرسائل الهادفة التي يود تقديمها من خلال أعماله المستقبلية.

وأكد طارق الريماوي، مخرج فيلم "حديقة الحيوان"، الذي افتتح فعاليات المهرجان، أن فيلمه مستوحى من قصة حديقة الحيوانات في قطاع غزة، التي صنفت كأسوأ حديقة حيوان في العالم بسبب حرب 2014.

وقال: "تدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة تنشأ بين طفل ونمر صغير، حيث تنطلق الأحداث عندما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم، خلال بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب، ورغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، إلا أن الخطر يتربص بهما من مخلفات الحرب".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم من الإمارات والخليج والمنطقة العربية، ومن بينهم، "الفنان حسين فهمي، ليلى علوي، والسيناريست مدحت العدل، والفنان السوري سامر المصري، والكويتي طارق العلي، والإماراتي أحمد الجسمي، والدكتور حبيب غلوم، والمصري جان رامز، والمخرجة نهلة الفهد، والمذيعة بوسي شلبي، وغيرهم، إلى جانب عدد من المخرجين وصناع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي المحلي والعالمي".

كما شهد الحفل الكشف عن أعضاء لجان تحكيم المهرجان التي تضم مجموعة من المخرجين والخبراء السينمائيين من 11 دولة عربية وأجنبية، ومن بينهم، محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونج كو، ومحمد قبلاوي، وغدير السبتي، والذين سيتولون مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة، والتي تتضمن، أفلام من صنع الطلبة، وفئة أفلام خليجية قصيرة، وفئة أفلام روائية قصيرة، وفئة أفلام الرسوم المتحركة، وفئة أفلام الرسوم المتحركة الطويلة، وفئة أفلام روائية طويلة.

فيما يشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة أفلام من صنع الأطفال والناشئة، 20 محكماً واعداً بينهم مجموعة من الأطفال والشباب الذين يشاركون للمرة الأولى في المهرجان.