تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بتونس.

وسيشارك في الاجتماع الذي تستضيفه تونس على مدى يومين، السفير حسن قليب نائب المدير العام ورئيس قطاع التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديري مكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية.

والجدير بالذكر إن هذا الاجتماع يعقد بشكل دوري كل عامين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية إيماناً بأهمية التنسيق والتعاون العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية للوقوف على اهم التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية في مجال الملكية الفكرية.

وسوف يناقش الاجتماع الأنشطة والقرارات التي اتُخذت في إطار جامعة الدول العربية في دعم الملكية الفكرية، واستعراض ما تم بشأن مخرجات وتوصيات الاجتماع التنسيقي التاسع الذي عُقد في يوليو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من المحاور التي تناقش شتى مجالات الملكية الفكرية ومن أهمها جهود جامعة الدول العربية في مجال الملكية الفكرية، التحديات التي تواجه واقع الملكية الفكرية بالدول العربية، آليات استخدام أدوات الملكية الفكرية ولا سيما العلامات التجارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حماية الأفكار من خلال براءات الاختراع وخاصة لفئة الشباب، ومناقشة موضوع التكنولوجيا الخضراء والاستفادة منها لمواجهة قضية تغير المناخ.