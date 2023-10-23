قال مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني، عبد العزيز أبو عيشه، إن مستشفيات قطاع غزة تتعرض لتهديدات متكررة بالإخلاء الفوري من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الأحد، إلى استهداف محيط مستشفى القدس بعدد كبير من الغارات المتواصلة مساء اليوم، لافتا إلى نزوح أكثر من 12 ألف مواطن إلى مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر؛ للاحتماء من الغارات بعد استهداف منازلهم.

كما نوه أيضا إلى نزوح ما يقارب 40 ألف مواطن إلى مستشفى الشفاء، مضيفا: «نستقبل اتصالات تهددنا بالإخلاء؛ لأن المستشفيات تقع في مناطق عمليات عسكرية، وقد طالبونا بالإخلاء أكثر من مرة بالأمس»، مؤكدا أن استهداف محيط المستشفيات يهدد حياة المرضى.

وأوضح أن إمكانية الإخلاء مستحيلة في ظل تواجد عدد كبير من المرضى بأقسام العناية المركزة، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء حتى منتصف ليل الأحد إلى 4651 شهيدا وأكثر من 14 ألف مصاب، معقبا: «لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه».

وأكد أن كميات المساعدات التي دخلت القطاع السبت والمقدرة بـ 20 شاحنة؛ لا تفي بالاحتياجات المطلوبة، مشيرا إلى إجراء العديد من المستشفيات العمليات الجراحية دون تخدير؛ بسبب النقص الشديد في الدواء، فضلا عن نفاد كثير من المستلزمات داخل المستشفيات؛ نتيجة الاستهلاك المتزايد.