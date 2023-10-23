وزيرة المالية في تونس: لم نقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي

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قالت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية، اليوم الإثنين، إن الحكومة لم تقدم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي، في ظل تعثر اتفاق القرض منذ أكتوبر عام 2022.

وأوضحت نمصية، في جلسة عامة في البرلمان أن المحادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي وكان آخرها في مؤتمر مراكش بالمغرب الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يزور وفد من خبراء الصندوق تونس في ديسمبر المقبل.

وتواجه المالية العامة لتونس وضعا صعبا بسبب تقلص التمويل الخارجي.

وقالت نمصية إن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس.

وتعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها أساسا مسألة رفع الدعم، وهو ما رفضته تونس بدعوى تهديده لـ"السلم الاجتماعي