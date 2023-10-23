 شركة اتصالات أردنية تغير اسم شبكتها على الهواتف المحمولة إلى غزة - بوابة الشروق
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شركة اتصالات أردنية تغير اسم شبكتها على الهواتف المحمولة إلى غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 4:12 م

غيرت شركة «زين الأردن»، اليوم الاثنين، اسم شبكتها لتظهر على هواتف المشتركين باسم غزة «GAZA».

وبحسب بيان للشركة، جاءت هذه الخطوة الرمزية ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها الشركة تجاه الأهل في قطاع غزة، في إطار الموقف الأردني الموحد تجاه قضيتهم العادلة.

وكانت زين أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة تبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة ومساندتهم، إذ أتاحت الشركة لزبائنها التبرع عبر خطوط الأفراد من جميع الاشتراكات سواء المدفوعة مُسبقاً أو لاحقاً.

وأعلنت الشركة تقديم تبرع نقدي بالقيمة نفسها التي سيجري تجميعها من تبرعات مشتركيها خلال هذه الحملة المستمرة، لمضاعفة قيمة إجمالي المبلغ الذي سيوجه لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصالها للأهل في غزة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أمر يوم الثلاثاء الماضي، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات المصرية.

كما أمر الملك عبد الله، بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوفيرها بالسرعة الممكنة.


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