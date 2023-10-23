أصيب 10 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة سفاري بالقرب من محمية نبق في شرم الشيخ.



تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة سفاري تقل مجموعة من السائحين والمصريين، كانوا في طريقهم إلى محمية نبق، وأدى الحادث إلى إصابة 10 أفراد، بينهم 7 أجانب و3 مصريين،

وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.



وتضمنت أسماء المصابين كلً من: محمود رضا محمد، 27 عاما، من المنصورة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وزوجته نورهان الزناتي، 24 عاما، من المنصورة، اشتباه كسر كتف أيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وعيد سليمان بطير، 48 عاما، من جنوب سيناء، مصاب بجرح قطعي وسحجات وكدمات بالجسم، وأندروس سلينكاس، 22 عاما، اشتباه كسر فقرات عنقية، وسحجات وكدمات بالجسم، وفيليس برانايوكاس، 15 عاما، من ليتوانيا، مصاب باشتباه كسر فقرات عنقية وسحجات وكدمات بالجسم، وبيراش بيداس، 22 عاما، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وروتا سلينسايدا، 20 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، إيما زافيسيتكا، 18 عاما، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم، وجيستاس راون شاوسكي، 24 عاما، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وأجاسا بترو، 39 عاما، مصاب باشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالعمود الفقري.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.