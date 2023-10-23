مصادر حزبية: محكمة باكستانية تتهم عمران خان بتسريب محتوى برقية دبلوماسية

وجهت محكمة في باكستان اليوم الاثنين إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان تهمة تسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية، حسبما ذكر حزبه، وسط تصاعد مشاكل قانونية يتعرض لها الزعيم المسجون قبل إجراء الانتخابات الوطنية.

وقال القاضي محمد ذو القرنين إن خان ووزير خارجيته السابق يجب أن يحاكما لكشفهما سرا من أسرار الدولة في تجمع عام.

وأعلنت المحكمة بعد جلسة استماع سابقة للمحاكمة داخل زنزانة خان، أن محكمة خاصة ستسجل أقوال الشهود، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ودفع كلا السياسيين ببراءتهما. وتعني الإدانة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين والمنع من العمل السياسي.

ويبدو أن من غير المرجح أن يتمكن خان، الذي كان يحظى في وقت من الأوقات بدعم الجيش القوي بالبلاد، من الترشح لولاية أخرى بعدما فقد شعبيته لدى الجنرالات، الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية التي تمتلك أسلحة نووية، منذ عقود.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في باكستان مطلع العام المقبل.