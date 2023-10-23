أردوغان يشارك في مسيرة لحزبه لشجب الهجمات الإسرائيلية على غزة

أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسيرة مقررة يوم السبت ينظمها الحزب لشجب الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وكانت وزارة الصحة التركية، قد ذكرت في بيان، أن طائرة رئاسية تركية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية قد وصلت القاهرة، أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء نقلا عن الوزارة أن فريقا طبيا متخصصا وصل مع المساعدات الطبية الموجهة لقطاع غزة.

وأضافت أن مسئولين في وزارة الصحة التركية عقدوا لقاء مع نظرائهم في وزارة الصحة المصرية لبحث موضوع إيصال المساعدات الطبية التركية إلى غزة. ويتكون الفريق الطبي 20 طبيبا متخصصا.