حماس تدعو إلى فتح ممر إنساني عاجل إلى قطاع غزة

دعت حركة "حماس"، التي تخوض أعنف جولة قتال مع إسرائيل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إلى فتح ممر إنساني عاجل ودائم ورفض "سياسة التجويع الإسرائيلية".

وقالت الحركة، في بيان اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطي الحاجات المتزايدة في ظل العدوان الهمجي، والحصار المتواصل".

وحذرت الحركة من تداعيات من تشهده غزة من "نقص حاد في كافة المواد الغذائية والدواء والوقود الآخذ في النفاد من كافة المستشفيات في القطاع".

وحثت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية على "تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية، تجنباً لكارثة إنسانية، وإبادة جماعية تحت آلة الحرب الإسرائيلية".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن دخول 20 شاحنة مساعدات إنسانية الجانب المصري من معبر رفح البري مع قطاع غزة تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من بوادر "نكبة" إنسانية جراء الإغلاق الشامل المفروض على القطاع واقتصار إدخال المساعدات على 34 شاحنة حتى الآن.

ومساء الأحد دخلت قافلة مساعدات إنسانية من إلى قطاع غزة مكونة من 14 شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية عاجلة ومياه ومواد غذائية لكن من دون امدادات الوقود للقطاع.

وفرضت إسرائيل منذ بدء هجوم واسع على قطاع غزة إغلاقا شاملا على قطاع غزة وتقطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان.