 جنرال أمريكي متقاعد يكشف خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح غزة بريا - بوابة الشروق
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جنرال أمريكي متقاعد يكشف خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح غزة بريا

وكالات
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 2:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 2:19 ص

كشف الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس سبايدر ماركس، خطة إسرائيل المحتملة من وجهة نظره لاجتياح غزة بريا.

قال ماركس في مقابلة مع "cnn": "الأمر سيكون أكثر من مجرد دبابات، إنها فرق أسلحة قتالية. لذا، هناك مشاة راكبة، وهناك قوات مدرعة، وهناك مدفعية، وما إلى ذلك. وسيكون الأمر مسبوقًا بمعلومات استخباراتية جيدة".

وأضاف: "لدى إسرائيل قوة بحرية، لديها ما يسمى بالكورفيت وهي سفن هجومية صغيرة، لديها 45 زورق دورية ولديها 10 آلاف بحار في الخدمة الفعلية".

وتابع: "إن إسرائيل تحاول استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس، تريد ملاحقتهم، ومن المحتمل أن تكون لديها مهمة قتل أو أسر، الشيء الثاني الذي تريد ملاحقته هو مجمع الأنفاق الواسع".

 

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